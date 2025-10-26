Votó Luis Caputo: “El Congreso que se viene va a ser para nosotros mucho más favorable”
El ministro de Economía, Luis Caputo, emitió su voto este domingo cerca de las 15 horas en una escuela de Palermo, donde afirmó que no leyó las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y explicó que no habrá modificaciones en el esquema económico vigente.
Consultado sobre si el lunes será “un día más” sin devaluación, Caputo sostuvo: “No cambia nada en lo que es el plan económico y el esquema de bandas, junto al equilibrio fiscal”.
Negó haber mantenido contacto con Bessent y aseguró que “el dólar se va a mantener dentro de las bandas”, lo que —dijo— le deja “cómodo”: “El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas”.
En relación con posibles cambios en el gabinete, el ministro evitó adelantar definiciones: “Nosotros estamos haciendo lo que el Presidente dijo en campaña. Sabemos que es difícil y que hay que ponerle el cuerpo, pero es el camino correcto”.
Caputo también se refirió a la situación de los mercados financieros y pidió prudencia: “Hay que ser muy respetuosos. No podría decir si se va a terminar la volatilidad o no. Que haya menos conflicto político va a ayudar, pero en lo económico necesitamos aprobar las reformas que hagan que el país se despegue, porque la gente no puede esperar”.
El funcionario se mostró optimista respecto al nuevo Congreso: “El Congreso que se viene va a ser para nosotros mucho más favorable. Ojalá podamos adelantar algo en estos meses. La gente no quiere esperar mucho, así que hay que hacer las cosas lo antes posible”.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había señalado horas antes que la ayuda financiera hacia la Argentina no generará pérdidas para los contribuyentes estadounidenses.
Entre las medidas de apoyo, se destacan un swap de monedas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central y la compra de pesos y bonos locales por unos 2.000 millones.
Bessent agregó que el respaldo financiero de la Administración Trump a Milei ayudó a contener los mercados, pero advirtió que la magnitud del apoyo futuro dependerá del resultado electoral: “Estados Unidos está apoyando a un aliado latinoamericano que enfrenta elecciones decisivas”.