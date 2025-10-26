Votó Llaryora: “Si no hay un cambio rápido en la economía, la cosa se va a agravar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo y alentó la convocatoria a los ciudadanos para que vayan a emitir su sufragio en las Elecciones Legislativas 2025. “Que sepan que la desesperanza no va a ganar. Están todas las condiciones dadas para participar”, expresó al salir del cuarto oscuro, ante la prensa.
“Estamos atravesando un momento muy crítico, muchas personas no llegan a fin de mes, más de 13.000 pymes cerraron, tenemos una recesión y falta de crédito” y si no hay un cambio rápido a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar, lo veo muy complicado”, dijo Llaryora. “No es fácil hacer frente al kirchnerismo y al mileísmo, como no se sale solo con la macro”, agregó.
Llaryora, que votó en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24, hizo un duro análisis sobre la situación económica nacional, al advertir que: “La mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para”.
El gobernador expresó su preocupación por el contexto social y pidió responsabilidad política para afrontar los desafíos del país. “Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”, sostuvo.
“Votar es un derecho político y un deber cívico. Ejercerlo es una de las formas más importantes de fortalecer y cuidar la democracia de nuestro país”, enfatizó el mandatario cordobés.
“Este domingo no nos quedemos en casa: participemos masivamente con compromiso, responsabilidad y con esperanza. Seamos parte activa de esta jornada de comicios y ciudadanía. Felicito a todos los partidos políticos por esta jornada que se está desarrollando en paz en toda la provincia. Un agradecimiento especial a los fiscales de todos los candidatos”, manifestó Llaryora.
“Estamos eligiendo el rumbo que queremos para un Congreso Nacional que avance con sensatez y diálogo sobre los temas centrales para el futuro de Córdoba y de la Argentina. ¡A votar!”, concluyó.