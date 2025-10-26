Votó Karina Milei: “Espero sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar”
26/10/2025 | Elecciones 2025, Política | No hay comentarios|
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este mediodía y pidió que “sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar”.
La hermana del presidente Javier Milei sufragó pasadas las 12:30 en una escuela de Vicente López, tras acompañar al mandatario, quien había votado previamente en la UTN del barrio porteño de Almagro.
Rodeada de custodios, la presidenta de La Libertad Avanza saludó a militantes y evitó dar declaraciones extensas a la prensa, limitándose a esa breve frase.