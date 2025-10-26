Maran Suites & Towers

Votó Juan Schiaretti: “Hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”

Redacción | 26/10/2025 | Elecciones 2025, Política | No hay comentarios

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su voto en Córdoba y envió un mensaje de calma a la población: “Hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.

Fiel a su cábala, el exgobernador —hincha de Racing pero siempre con su camisa roja— se mostró confiado en el futuro político de su espacio: “Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”.

Frente al clima de incertidumbre previo a las elecciones, Schiaretti pidió serenidad:
Les pido a los cordobeses que voten, acá todos somos iguales porque cada voto vale uno. Hay que hacerlo sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.

Además, añadió: “Si el oficialismo pierde, mañana seguro cambian las cosas que vienen haciendo mal”. Y subrayó: “Nos quieren asustar diciendo que si pierden va a haber caos, y no es así; quizás solo sea hora de dialogar más”.

En cuanto al desarrollo de los comicios en Córdoba, el dirigente destacó que “todas las mesas están constituidas”, que “se vota con normalidad” y que la mayor afluencia de votantes se espera hacia el mediodía.

