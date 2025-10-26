Votó Juan Grabois: “Ojalá que a partir de mañana tengamos una Argentina más humana”
El candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, emitió su voto este mediodía y aseguró: “Ojalá que a partir de mañana tengamos una Argentina más humana“.
Tras sufragar en una escuela de Vicente López, Grabois destacó que “es un día democrático en el que los dirigentes debemos hablar menos y escuchar más“.
El dirigente enfatizó su compromiso con los derechos humanos y la justicia social: “Ojalá el mensaje de la votación vaya en contra de la lógica de la crueldad y de burlarse de quienes la están pasando mal”.
Además, se refirió a su reciente encuentro con Sergio Massa: “En este momento tenemos una unidad electoral y es importante buscar una síntesis que tenga un programa para gobernar la Argentina“, concluyó.