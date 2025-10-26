Votó Joaquín Benegas Lynch: “Tenemos la enorme oportunidad de defender nuestra libertad”
El candidato a senador nacional de la Alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, emitió su sufragio en la Escuela N° 1 “José de San Martín” de La Paz, y destacó: “Tenemos la enorme oportunidad de defender nuestra libertad, la posibilidad de progresar, la posibilidad de ser arquitectos de nuestro propio destino rompiendo las cadenas de la esclavitud”.
Benegas Lynch subrayó que su compromiso en el Senado será “trabajar para garantizar que Entre Ríos tenga voz y protagonismo en este proceso de transformación nacional y batalla cultural” y que cada decisión que tome “esté guiada por la defensa de la libertad, la producción y el trabajo”.
El candidato a legislador, remarcó que: “La democracia no es solamente ir a votar, sino defender esa libertad todos los días”.