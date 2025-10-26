Votó Javier Milei en Almagro sin realizar declaraciones a la prensa
El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo por la mañana en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, en medio de un amplio operativo de seguridad que incluyó custodios personales y efectivos de la Policía Federal Argentina. El mandatario no realizó declaraciones a la prensa.
Milei llegó al establecimiento minutos antes de las 11, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al ingresar, saludó a los seguidores que se acercaron para recibirlo y esperó algunos minutos para votar, ya que tenía tres personas por delante en la fila.
También estuvieron presentes Iñaki Gutiérrez, encargado de manejar sus redes sociales, y el cineasta Santiago Oría, quien documenta habitualmente las actividades del presidente.
Tras emitir su voto, Milei se retiró saludando a los presentes y posó para fotos con algunos simpatizantes antes de partir en la camioneta oficial junto a su hermana.