Votó Gaillard: “El futuro lo empezamos a construir ahora”
La diputada nacional y candidata a senadora por la lista Ahora 503, Carolina Gaillard emitió su voto este domingo en el Colegio La Salle de Paraná. La legisladora destacó la participación de los jóvenes: “Creo mucho en los jóvenes, en la cultura, en que los jóvenes son el futuro y también que el futuro es ahora. Esto fue un lema de nuestra campaña: el futuro lo empezamos a construir ahora”.
“Es una oportunidad para que los entrerrianos puedan elegir quiénes los representan en el Congreso Nacional, quiénes los van a defender, a los jubilados, a las personas con discapacidad, la salud, la educación pública”, reflexionó, y consignó: “Esperamos que sea una gran jornada democrática donde muchos vengan a emitir su voto porque es la posibilidad que tenemos de expresarnos”.
Consultada sobre la implementación de la Boleta Única de Papel, Gaillard reconoció que se trata de una herramienta “novedosa” que agiliza el proceso electoral. “Es un sistema nuevo que se está implementando por primera vez. Trabajamos mucho la capacitación, la sensibilización para que la gente pueda venir a emitir su voto. Es un sistema relativamente sencillo, es más ágil”, enunció.
Asimismo, afirmó que “hoy tenemos la oportunidad de votar con esperanza para poner un freno a la crueldad de un gobierno nacional que ataca permanentemente a los que más necesitan y a los sectores más débiles de la población”.
Sobre el desarrollo de la campaña, la diputada destacó que fue una instancia de contacto directo con la ciudadanía: “Nos permitió recorrer cada rincón de la provincia, encontrarnos con muchos compañeros, compañeras y vecinos que nos contaban la difícil situación que se vive en nuestro país en este momento”.
“No hay que resignarse, no hay que callarse, hay que expresarse y hay que organizarse para poder construir una alternativa a la crueldad con esperanza, para que volvamos a vivir mejor”, opinó.
La parlamentaria informó que aguardará los resultados en el Hotel Gran Paraná, junto a su equipo. “Voy a ir a encontrarme con nuestros compañeros al local en calle Churruarín, y después a la tarde nos encontramos en el Hotel, donde vamos a hacer el cierre y esperar los resultados”, indicó.