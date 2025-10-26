Votó Frigerio: “Les pido a todos los entrerrianos que vayan a votar a pesar de las dificultades y de la bronca que hay con la política”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, emitió su voto este domingo en la Escuela Provincial N°1 “Gregoria M. de San Martín” de Villa Paranacito, en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. El mandatario remarcó: “Votar es un derecho y una obligación; les pido a todos los entrerrianos que vayan a votar a pesar de las dificultades y de la bronca que hay con la política”.
“Votar es el acto más importante de la democracia. En mi caso son unas elecciones muy especiales, porque votamos los cuatro por primera vez, ya que mi hija menor ya tiene 16 años”, reveló Frigerio con elocuente emoción, acompañado por su familia.
El gobernador puso énfasis en subrayar el valor cívico del sufragio y en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, más allá de las dificultades coyunturales, destacando a su vez, el desarrollo ordenado de la jornada electoral y la actitud responsable de los sufragantes en todo el territorio entrerriano.
En lo inherente a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), Frigerio destacó el avance institucional que representa esta modalidad: “Siempre hicimos hincapié en una reforma política para lograr la boleta única, ya que es un sistema más transparente, se evitan los votos cadena, el robo de boletas y todas las trampas que se daban en el pasado”.
En ese sentido, calificó que la adopción del nuevo formato “es muy simple y, después de un siglo, comenzamos a votar de manera más clara y moderna”.
Por último, reconoció: “Estoy viviendo esta jornada con mucha emoción. Es una jornada muy importante, Argentina se juega mucho, y todos los entrerrianos debemos ir a votar y elegir lo mejor para la provincia”.