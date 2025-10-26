Votó Federico Sturzenegger y no se salvó del escrache
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vivió un momento incómodo este domingo tras emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, cuando un hombre lo acusó a los gritos de “ladrón”.
El episodio se produjo minutos antes del mediodía, en la puerta de la escuela República de Bolivia, en Hornos 530, barrio de Barracas, donde el funcionario había votado previamente.
“LADRÓN, TRES VECES NOS HICISTE MIERDA, LADRÓN”— TUGO News (@TugoNews) October 26, 2025
Le cantaron las verdades en LA CARA a Sturzenegger cuando fue a votar, los quieren muchísimo che pic.twitter.com/8z6U1D6Jgr
“¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!”, gritó el hombre desde atrás de cámara mientras Sturzenegger hablaba con la prensa, visiblemente incómodo.
Consultado sobre la situación, el ministro se limitó a responder: “Son las voces de la democracia. Eso es lo lindo de un país en el que todas las opiniones se pueden expresar“.
Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón, por debajo de la participación registrada en las legislativas de 2021, cuando a la misma hora había votado el 30,5%, y de las presidenciales de 2023, con un 29,6%.
Tras conocerse el primer corte de baja participación, desde La Libertad Avanza instaron a la ciudadanía a acercarse a las urnas. “Todo el mundo a votar!!!“, publicó en X el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría.