Votó el 66% del padrón: ausentismo récord desde el retorno de la democracia
Utilizándose por primera vez el formato de Boleta Única de Papel, las Elecciones Legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue una de las más bajas desde el retorno de la democracia: votó sólo el 66% del padrón.
En el Gobierno estimaban que iría a votar este domingo entre el 70% y el 75% de la gente, en los que por primera vez se usa la Boleta Única de Papel (BUP), sin embargo, se profundizó la deserción electoral de la gente, provocando el mayor ausentismo desde el retorno de la democracia, según el informe de la Cámara Nacional Electoral, que hizo el último corte cuando cerró la jornada electoral, a las 18 horas y estimó en 66% la participación electoral, pese a que el voto era obligatorio.
La menor participación histórica en Elecciones Generales fue en las Parlamentarias de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón electoral, en plena pandemia de coronavirus.
Y la menor participación en Elecciones Locales se dio en 2025, cuando votó en promedio el 60% del padrón, en las Elecciones que se hicieron en ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Salta, Jujuy, Chaco y Misiones, entre otras.
Este domingo un tercio de la gente en condiciones de votar decidió no hacerlo, en una tendencia a la deserción electoral que marca un nuevo récord desde el retorno de la democracia.
Conclusión
Sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que 12.235.796 electores decidieron no votar. Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las 10 provincias donde hubo elecciones desdobladas, donde en seis de ellas ni siquiera se alcanzó al 60% de participación. Es más, en las Elecciones Provinciales del 11 de mayo en Chaco la mitad del electorado no votó.
El contexto de malestar social y el hartazgo al deterioro económico se identifican como los principales factores para la baja afluencia.
Entre los factores que pudieron incidir en este comportamiento también se destacan la desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos, percepción de corrupción en la clase política, falta de propuestas que respondan a las necesidades ciudadanas, sensación de que el voto no produce cambios reales, cansancio ante campañas negativas o de polarización extrema, proliferación de noticias falsas y desinformación, así como sentimientos de desencanto por promesas incumplidas, entre otros factores.