Maran Suites & Towers

Votó Burgos: “Luchamos por la igualdad, fortaleciendo alternativas que se la jueguen para defendernos de verdad”

Redacción | 26/10/2025 | Política | No hay comentarios

La candidata a diputada nacional por el MST, Nadia Burgos, votó este domingo en la Escuela N°1 de Tiempo Completo “Dr. César Blas Pérez Colman”, en nombre de “los trabajadores, las mujeres, disidencias, juventud, jubilados y el movimiento ambiental”.

“Luchamos por la igualdad”, remarcó Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el MST y agregó: “Voté para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, las mujeres y disidencia, la juventud, los jubilados y el movimiento ambiental”.

Y puso de relieve: “Hoy más que nunca, cuando acecha el JP Morgan, el FMI, EEUU, la reforma laboral, el saqueo y la contaminación hay que fortalecer alternativas que no se vendan, que no transen y que se la jueguen para defendernos de verdad”

 

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X