Votó Burgos: “Luchamos por la igualdad, fortaleciendo alternativas que se la jueguen para defendernos de verdad”
La candidata a diputada nacional por el MST, Nadia Burgos, votó este domingo en la Escuela N°1 de Tiempo Completo “Dr. César Blas Pérez Colman”, en nombre de “los trabajadores, las mujeres, disidencias, juventud, jubilados y el movimiento ambiental”.
“Luchamos por la igualdad”, remarcó Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el MST y agregó: “Voté para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, las mujeres y disidencia, la juventud, los jubilados y el movimiento ambiental”.
Y puso de relieve: “Hoy más que nunca, cuando acecha el JP Morgan, el FMI, EEUU, la reforma laboral, el saqueo y la contaminación hay que fortalecer alternativas que no se vendan, que no transen y que se la jueguen para defendernos de verdad”