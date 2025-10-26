Votó Axel Kicillof: “A disposición, tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró su pedido de diálogo al presidente Javier Milei, insistiendo en la necesidad de coordinar políticas entre Nación y Provincia.
“Todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional”, expresó durante una conferencia de prensa tras emitir su voto. Y remarcó: “A disposición, tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”.
El mandatario recordó que en septiembre, tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas provinciales, ya había solicitado una comunicación con el jefe de Estado, pero hasta ahora ese llamado “nunca se produjo”.
En esta oportunidad, Kicillof insistió en la importancia de establecer una comunicación fluida con el Poder Ejecutivo nacional para coordinar políticas en áreas sensibles: “Cómo no van a querer hablar con el gobierno de la Provincia con 17 millones de habitantes. No se trata de relaciones personales o afinidades, sino de coordinar políticas: seguridad, salud, educación, alimentos, y la situación laboral, social y económica”, planteó.
Las declaraciones fueron realizadas luego de votar en La Plata, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
En otro pasaje, el gobernador bonaerense se refirió a la posibilidad de una reforma laboral, impulsada por el Ejecutivo nacional: “Me llegó una versión sobre lo que se está presentando de la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar”, afirmó. Y agregó que el proyecto “va en la misma dirección de lo que se viene diciendo y no ha funcionado: tenemos 200.000 nuevos desempleados”.
Kicillof también se mostró confiado en el desempeño electoral de Fuerza Patria, al destacar que los comicios reflejan la voluntad del pueblo: “Siempre una elección nos lleva a un resultado, y ese resultado es expresión de la voluntad popular. Esperemos que todos estén atentos y respeten lo que quiere el pueblo en las urnas”, concluyó.