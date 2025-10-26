Votó Alberto Fernández: “Con mi voto estoy defendiendo a la democracia”
El expresidente Alberto Fernández reapareció este domingo en público para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, y tras salir rápidamente del lugar, aseguró que se acercó a las urnas “para defender la democracia”.
Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, donde concurre habitualmente en cada elección. Arribó en un auto blanco, acompañado por una comitiva de seguridad, y permaneció en el lugar solo unos minutos.
Sin brindar mayores declaraciones a la prensa, el exmandatario se limitó a destacar el valor del proceso electoral, señalando que con su voto buscaba “defender la democracia”.
Luego de sufragar, el vehículo que lo trasladaba se retiró a gran velocidad del establecimiento, sin que Fernández realizara apariciones adicionales.