Votó Adorni: “No se puede hablar con estos inadaptados” se quejó el vocero por otro escrache
El vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó pasado el mediodía al colegio San Judas de Parque Chacabuco, esquivó a la prensa y prometió brindar declaraciones a la salida.
Tras emitir su voto, al salir al patio del establecimiento, Adorni fue insultado por un grupo de personas. Entre los gritos se escucharon: “¡Vos y tu séquito de parias!” y “¡Vende patria, fantasma!”. El vocero respondió con firmeza: “No me deja concentrarme nuestro amigo, no se puede hablar, es un inadaptado” y añadió: “Usan terminología del siglo XIX“. Luego se alejó unos metros y pudo brindar algunas declaraciones a la prensa.
“VENDEPATRIA, LA CONCHA DE TU MADRE”— Marian Herrera (@marianherrrera) October 26, 2025
Adorni fue a votar y lo recibieron con muchi amor pic.twitter.com/1Lr181YIKn
En sus declaraciones, Adorni alentó a la ciudadanía a acercarse a las urnas: “A partir de mañana seguimos eligiendo hacia dónde vamos”. Además, defendió la Boleta Única de Papel (BUP): “Demuestra que dimos un avance de manera institucional porque estamos todos en las mismas condiciones ahora”.
Consultado sobre las posibles consecuencias de los resultados, sostuvo que no ve estas elecciones como un plebiscito, sino como un momento en el que la gente decidirá cómo estarán conformadas las cámaras a partir del 10 de diciembre: “Hoy es un gran día porque es muy importante para la Argentina, para la democracia y para la responsabilidad cívica de todos, y para elegir a quién queremos”.
Adorni destacó que la votación permitirá elegir ideas más que candidatos: “Creo que la gente va a votar por lo que cree que es lo correcto… Es una buena elección para votar ideas y no tanto candidatos, porque en definitiva uno tiene que votar por qué país quiere”.
Respecto a la economía, afirmó: “Tenemos un plan sólido, consistente, ¿por qué me iría a preocupar? El plan económico está determinado y se lo venimos contando hace meses a la gente, no hay de qué preocuparse”.
Finalmente, pidió dejar de lado los fantasmas y las confrontaciones: “Mañana Argentina va a seguir funcionando igual, con las mismas ganas. Tengamos un país mejor a partir de mañana y en cada elección, basta de estas peleas y de subirle el tono a las discusiones”.