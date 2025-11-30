Vota Honduras: Tres candidatos a presidente en un virtual “empate técnico”
Los hondureños van este domingo a las urnas para escoger a su nuevo presidente entre una candidata que representa la continuidad de la gestión actual y dos opositores abanderados por partidos tradicionales que buscan retornar al poder tras una tensa campaña marcada por denuncias de posible fraude. Las mesas abrieron a las 7 (10 de la Argentina).
Más de seis millones de hondureños están habilitados para sufragar en otra jornada electoral en Latinoamérica observada con atención por la administración de Donald Trump, quien ha vuelto su mirada a la región.
A pocos días de la votación Trump envió un mensaje de respaldo a uno de los contendientes: el empresario conservador Nasry Asfura, del tradicional Partido Nacional del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas.
Trump indicó en su cuenta de Truth Social que indultará a Hernández al explicar que fue “tratado de manera muy dura e injusta”.
Tres de los cinco candidatos en la boleta presidencial llegan en un virtual empate en el primer lugar, según las encuestas: Asfura, Rixi Moncada, una abogada y aliada de la mandataria saliente Xiomara Castro que se postula por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) de izquierda, y el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, que busca por cuarta vez la presidencia, esta vez por el también tradicional Partido Liberal.
En los comicios se elegirá al presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, los 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a las Fuerzas Armadas —encargadas de la vigilancia y retorno de las maletas electorales al centro de acopio del consejo— resguardar el proceso de principio a fin.
De igual forma llamó a los candidatos a no hacer declaraciones tempranas de victoria y respetar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se realizará a las 21 (00.00 del lunes en la Argentina).
El máximo ente electoral habilitó 19.167 mesas en 5.885 centros de votación a nivel nacional.