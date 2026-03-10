Voraz incendio forestal golpeó en el sur de Mar del Plata, afectando cerca de 200 hectáreas
Un fuerte incendio forestal se desató en el sur de Mar del Plata y afectó más de 200 hectáreas de pastizales, lo que obligó a desplegar bomberos y brigadistas de al menos siete cuarteles para controlar las llamas.
El foco principal se ubicó en la zona de La Serranita y El Marquesado, en el límite entre los partidos de General Pueyrredón y Balcarce, donde se arrojaron más de 50 mil litros de agua para intentar contener el fuego, que comenzó el domingo y continuó activo hasta las primeras horas del martes.
Expansión del fuego y preocupación vecinal
Durante el lunes, las llamas se expandieron hacia el barrio Las Antenas, donde intervinieron tres autobombas, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión del Emvial y otro de Obras Sanitarias (OSSE), según informó el portal local 0223.
El incendio se concentró principalmente en campos ubicados en la zona de la Ruta 226, lo que generó preocupación entre los vecinos cuando, cerca de las 18 horas, el viento cambió de dirección y acercó el fuego hacia sectores urbanos próximos a la Ruta 11.
De acuerdo con testimonios de residentes del lugar, las llamas llegaron a quedar a menos de diez metros de las primeras calles pobladas.
Operativo para contener el incendio
Para intentar frenar el avance del fuego, se realizaron trabajos con tractores para generar un cortafuego mediante arado, según explicó el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez. Sin embargo, en ese momento las llamas continuaban avanzando.
Ante la gravedad de la situación, vecinos se sumaron a las tareas junto al personal de bomberos para colaborar en el combate del incendio.
En el operativo participaron alrededor de 70 brigadistas, además de autobombas de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.
El fuego fue controlado el martes
Para las primeras horas del martes, el incendio ya había sido controlado, aunque previamente se registraron evacuaciones debido a la intensidad del humo.
“Hubo evacuados porque el humo era muy intenso, el primer foco lo trabajaron los propios vecinos y el viento no ayudaba para nada. Vinieron dotaciones de todos lados”, explicó Federico Tercero, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de El Marquesado, en declaraciones a Radio Extra.
El dirigente también agradeció la colaboración de los vecinos y el trabajo de los bomberos.
“Me emociono y quiero felicitar a los bomberos porque tenemos un cuerpo único que dio todo para apagar el incendio”, expresó.
Sospechas sobre el origen del fuego
Si bien el origen del incendio todavía no fue confirmado, Tercero señaló que en la zona se registran reiterados intentos de usurpación de terrenos descampados, lo que generó sospechas entre algunos vecinos.
“No sabemos qué fue lo que lo ocasionó pero hay muchas casualidades. Estamos teniendo intentos de usurpaciones día por medio y hay que contar lo que está pasando acá”, sostuvo.
En febrero del año pasado, un incendio similar consumió unas 60 hectáreas, un episodio que en la memoria del barrio también quedó vinculado a intentos de tomas de terrenos.