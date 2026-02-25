Voraz incendio arrasó con la megaimagen de la Virgen de Fátima en Brasil
Un impactante incendio destruyó la monumental estatua de Nuestra Señora de Fátima que se levantaba en el barrio Pajuçara, en la zona norte de Natal, en Brasil. El hecho ocurrió este martes y generó conmoción entre los vecinos y las autoridades locales, ya que la obra estaba próxima a finalizarse y representaba una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas del municipio.
A cargo del equipo médico del Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), la doctora Giuliana Medeiros explicó: “Cuando llegó el equipo, los bomberos ya estaban en el lugar; sólo había una víctima, con quemaduras leves en la mano”. En un primer momento se había informado que podía haber dos afectados, pero esa versión fue descartada tras la asistencia inicial.
El inspector de la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), Sueldo Medeiros, reveló que: “Había dos trabajadores dentro soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina, está el propio poliestireno… La llama se propagó y ocurrió lo peor”, dijo el inspector de construcción. El Departamento de Bomberos desplegó cerca de 20 efectivos para contener el avance de las llamas y asegurar la zona.
El fuego destruye una estatua gigante de la Virgen de Fátima en Brasil
Un voraz incendio consumió la estatua de Nuestra Señora de Fátima en el barrio de Pajuçara, Natal (oeste), cuando el proyecto de 35 metros estaba por finalizar, según medios locales. El fuego,… pic.twitter.com/MUDrc2lUyl
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 25, 2026
La estructura estaba compuesta por bloques de poliestireno recortados con tecnología robótica y luego ensamblados para conformar el torso y el rostro de la imagen. “Se fabrica con bloques de poliestireno, y luego estos módulos se recortan con un robot. A continuación, se forman la cara y el torso a partir de los módulos. En resumen, se crea toda la estructura. Después, se izan”, explicó Medeiros. Solo la cabeza y la corona, que aún no habían sido colocadas, lograron salvarse.
Desde la alcaldía informaron que el artista Ranilson Viana, responsable del proyecto, se comprometió a reconstruir la obra. “Ranilson Viana también informó que asumirá toda la responsabilidad de restaurar la imagen y reanudará los servicios tan pronto como la estructura lo permita, sin ningún perjuicio económico para el municipio”, comunicó el Ayuntamiento.
La inversión total ascendía a 15 millones de reales e incluía mejoras en infraestructura y accesibilidad. Ahora, tras los daños totales, se elaborará un nuevo cronograma y se analizarán ajustes para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.