El mundo admira a Lionel Messi y en Mar del Plata destrozan por segunda vez una estatua que lo homenajea
Mientras el Lionel Messi real, el que deslumbra en las canchas y emociona a todo un país, celebraba en Fort Lauderdale el título de la Conferencia Este de la MLS con Inter Miami, una de las estatuas que lo homenajean en el mundo amaneció destrozada en Mar del Plata.
La figura que lo representa alzando la Copa del Mundo, ubicada en la entrada del restaurante El Nuevo Mundial, en la esquina de Moreno y Santa Fe, apareció este domingo hecha pedazos, con claros signos de haber sido golpeada con violencia durante la noche. El hecho ocurrió en un contexto donde arrecian críticas hacia la AFA y hacia su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
La estatua, instalada allí desde 2018 en este restaurante temático futbolero, se convirtió con el tiempo en una parada obligada para turistas y marplatenses que buscaban “una foto con el 10”.
Sin embargo, no es la primera vez que sufre ataques. Pese al profundo cariño popular hacia Messi, tanto en Argentina como en el resto del mundo, sus estatuas han sido vandalizadas en otras oportunidades. En este mismo local, es la segunda vez que ocurre.
El primer episodio tuvo lugar en mayo de 2024, cuando el dueño del restaurante encontró la obra “decapitada” al llegar por la mañana. En aquella ocasión, el artista Rodolfo Bayón, autor de la escultura, se encargó de reconstruirla.
“La estatua lleva muchos años ahí afuera y nunca le habían hecho nada, así que me llama la atención y es lamentable”, expresó entonces el propietario del establecimiento frente al ataque, que ahora volvió a repetirse.