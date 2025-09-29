Volvieron a detener a Morena Rial: La hija del periodista violó al menos cuatro de las condiciones impuestas por la Justicia
Morena Rial fue detenida nuevamente en la causa en la que está imputada por formar parte de una banda que entraba a robar en casas vacías del partido de San Isidro. El motivo es que violó varias de las condiciones que le impuso la Justicia para concederle la excarcelación.
La nueva detención de la hija del periodista Jorge Rial se concretó este lunes por orden de la UFI de Martínez a cargo del fiscal Patricio Ferrari. Fueron policías del Comando de Patrullas de San Isidro y de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad que la fueron a buscar a Antenaza 570, en Caballito.
La razón por la que la Justicia decidió que Morena Rial vuelva a estar tras las rejas es el “incumplimiento de medidas procesales”.
En ese sentido, las faltas en las que incurrió la mediática son: falta de justificación de la ausencia de la semana del 18 al 22 de agosto, falta de constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes, falta de constancia de empleo y/o medios de subsistencia y falta de justificación de la ausencia de la semana del 15 al 19 de septiembre.
Vale recordar que en febrero, el juez de Garantías 1 de San Isidro Ricardo José Costa le había impuesto a Morena Rial cuatro condiciones para mantener el beneficio de la excarcelación extraordinaria: tenía prohibido salir del país, debía presentarse en sede judicial cada 15 días, fijar domicilio en la casa de su hermana y realizar un tratamiento psicológico para “corregir sus desórdenes de comportamiento”.
Al detectar los incumplimientos, la Justicia primero intimó a Morena Rial y ante la falta de respuesta, el Juzgado le corrió vista a la fiscalía para que se expida sobre la situación de la imputada, que finalmente decidió su detención.
La joven está imputada de “robo doblemente agravado por escalamiento y efracción”. Por esa causa fue detenida el 5 de febrero pasado acusada de haber participado el 18 de enero de un robo en una casa de Villa Adelina, San Isidro, de la que se llevaron joyas y otras cosas de valor. Diez días antes, Morena Rial ya había sido detenida por otro hecho similar, aunque en ese caso no habían podido concretar el robo.