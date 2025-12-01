Voluntarios ER llevó adelante una nueva jornada ambiental en Rosario del Tala
Este viernes se desarrolló una nueva jornada del programa Voluntarios ER, con una intervención comunitaria de limpieza en las orillas del arroyo Tala, en la ciudad de Rosario del Tala. La propuesta incluyó la recolección de residuos, el acondicionamiento del espacio y el diálogo con vecinos sobre la importancia de preservar los cursos de agua y los ecosistemas que los rodean.
La actividad fue impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana. Reunió a vecinos, voluntarios y referentes locales, y contó con el acompañamiento del municipio, que se sumó a las tareas y colocó un cartel de concientización ambiental para promover el cuidado del entorno natural y desalentar la disposición indebida de residuos.
El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, destacó el valor del compromiso colectivo: “Cada jornada reafirma que la participación de los vecinos es clave y demuestra lo que podemos lograr cuando nos comprometemos juntos. Cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida, y cada entrerriano que se suma hace la diferencia para nuestra provincia”.
Esta fue la cuarta edición del Voluntariado Ambiental, una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana en acciones concretas de cuidado ambiental y promover el compromiso comunitario en toda la provincia.