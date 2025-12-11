Voluntarios ER llevó adelante una jornada participativa en una escuela de Paraná con talleres y actividades comunitarias
Este martes se realizó una Jornada Participativa con Voluntarios ER en la Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso, ubicada en el barrio Anacleto Medina de Paraná. La propuesta incluyó talleres simultáneos de alimentación saludable, inclusión digital, salud mental, emprendedurismo y uso de redes sociales, además de peluquería solidaria y la realización de un mural participativo junto a la comunidad educativa.
La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, celebrado el 5 de diciembre. El objetivo fue compartir una jornada integral entre voluntarios y la institución escolar, reconociendo el compromiso social desarrollado durante todo el año. La organización estuvo a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, liderada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana.
La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, subrayó la importancia de sostener ámbitos permanentes de acción comunitaria. Señaló que estos espacios permiten acercar al Estado a la ciudadanía y fomentar la participación activa de los vecinos: afirmó que, a lo largo del año, se realizaron acciones de sensibilización ambiental, actividades culturales y propuestas destinadas a las infancias, y que esta jornada representó “un cierre ideal” para esa labor conjunta.
El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, destacó el espíritu colectivo que impulsa el programa. Remarcó que la jornada buscó celebrar “haciendo”, e invitó a más ciudadanos a sumarse a las actividades, valorando estos encuentros como instancias de fortalecimiento comunitario.
Participaron de la actividad Voluntarios ER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos – Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, la Secretaría de Modernización, la Secretaría de Políticas de Cuidado, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, la Cámara de Senadores, la Honorable Cámara de Diputados y la Secretaría General de la Gobernación.