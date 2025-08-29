Voluntarios ER celebró el Mes de las Infancias con actividades en distintas localidades y cierre en Gualeguay
Con propuestas recreativas, educativas y culturales, el programa Voluntarios ER realizó jornadas en distintas localidades de Entre Ríos para celebrar el Mes de las Infancias, alcanzando a más de 200 niños de jardines y escuelas. El cierre tuvo lugar en Gualeguay, tras un recorrido que incluyó actividades en San Benito, Villaguay y Federal, además de intervenciones en dos hospitales y dos centros de salud.
En total, alrededor de 100 voluntarios participaron de las iniciativas, que incluyeron juegos, talleres, meriendas compartidas y momentos de alegría que marcaron cada encuentro.
La propuesta se complementó con colectas solidarias organizadas por centros de estudiantes locales, a través de las cuales se reunieron juguetes y libros entregados a los niños en el marco de las celebraciones.
Las actividades fueron organizadas por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, en articulación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano —a través de la Dirección de Políticas Comunitarias y Territoriales y la Dirección de Juventud— y el Consejo General de Educación, mediante la Referencia Provincial de Centros de Estudiantes.
La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Gotte, destacó: “Lo que vivimos a lo largo de este Mes de las Infancias nos confirma que cuando la ciudadanía se involucra y el Estado acompaña de cerca, se generan encuentros que dejan huella. Este es el camino que desde la Secretaría queremos seguir fortaleciendo junto a cada entrerriano”.
Con estas jornadas, Voluntarios ER reafirma su compromiso con la participación ciudadana en toda la provincia.