Volodimir Zelenski llamó a Javier Milei y lo felicitó por el triunfo en las Elecciones Legislativas
El presidente Volodimir Zelenski llamó por teléfono a Javier Milei, a quien felicitó por la victoria de la Libertad Avanza en las Elecciones Legislativas del último domingo. Además, lo volvió a invitar a Ucrania. La noticia de la conversación telefónica fue curiosamente comunicada sólo por la presidencia de Ucrania a través de la Cancillería de ese país, y fecha de la llamada este miércoles 29.
Milei y Zelenski se han reunido y conversado varias veces desde que el libertario asumió el poder. De hecho, el mandatario ucraniano visitó la Argentina el 10 de diciembre de 2023 para la asunción y desde entonces lo está invitando a su país. La invitación también ha sido cursada varias veces a la Argentina por el embajador Yurii Klymenko.
“El jefe de Estado felicitó a Javier Milei por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. El presidente de Ucrania destacó que la Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y le deseó que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, señaló el comunicado de la oficina del presidente Zelenski.
También informó que el mandatario ucraniano “invitó al presidente de la Argentina a visitar Ucrania para continuar el diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre ambos países. Ucrania y la Argentina pueden llevar a cabo muchos proyectos en conjunto. Los líderes acordaron que sus equipos permanecerán en contacto.”
Milei y Zelenski hablaron por última vez en agosto pasado, poco antes de la cubre que mantuvieron en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin.