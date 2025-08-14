Volodimir Zelenski invitó a Javier Milei a Ucrania
El presidente Javier Milei llevó adelante, al mediodía de este jueves, una extensa reunión telefónica con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de las negociaciones con Rusia a más de tres años del comienzo de la guerra. “Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina @JMilei”, escribió en un mensaje en X el mandatario ucraniano tras el contacto.
“Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo”, agregó.
En otro pasaje de su mensaje, Zelenski afirmó que dialogaron sobre “los logros económicos de Argentina”, sobre todo de la “desregulación y la superación de la inflación”.
I had a good conversation with President of Argentina @JMilei.
Of course, we discussed the situation in diplomacy. I informed about recent contacts with partners and stressed that our position is absolutely clear: Ukraine needs a just peace and reliable security guarantees.… pic.twitter.com/Bd6upFfAUS
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025
“Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, afirmó.
El mandatario ucraniano – que en su mensaje se deshizo en halagos para con el líder libertario – también sostuvo que “las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto” y destacó la colaboración en “la tecnología, la economía, la industria agrícola”.
“Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania”, sentenció Zelenski.
En marzo de este año, el presidente se reunió con Zelenski en una charla que definieron como “cálida” desde Casa Rosada. Durante ese encuentro, se abordó “la relación bilateral y el proceso de paz” con Rusia.
Además de estas dos conversaciones a la distancia, los mandatarios tuvieron una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025 en marzo de este año. Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.