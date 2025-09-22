Volcó un camión frigorífico en Mendoza y hubo caos: la Policía echó con gases y balas de goma a los vecinos que quisieron saquear la carne
Un camión frigorífico cargado con carne vacuna fue el protagonista principal de un incidente vial en Guaymallén, en Mendoza. Fue impactado por un utilitario, rompió el guardarraíl y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre. Tras el vuelco en el Acceso Este, decenas de personas intentaron saquearlo con parte de la mercadería, diseminada sobre el asfalto. Tuvo que intervenir la Policía para que el camión no fuera desguazado.
El incidente se produjo pasadas las 11 de este lunes, cuando una camioneta Peugeot Partner pinchó un neumático y terminó impactando contra el camión de carga sobre el “Acceso Este”. Ambos iban hacia el este de la localidad mendocina, según publicó el diario Los Andes.
El impacto del utilitario hizo que el camión con toda la carga atravesara el guardarraíl y terminara cayendo sobre la calle que pasaba por debajo del acceso. El camión termino volcado atravesando toda la arteria con parte de las reses sobre el asfalto. Automáticamente el tránsito quedó cortado en ese sector.
Tiros de la policía en la zona en donde desbarrancó un camión en Guaymallén. Hay gran cantidad de gente en el lugar que quiere llevarse la carne. @silvina_isgro pic.twitter.com/2I1nvcWQiU
— Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) September 22, 2025
Pero mientras los agentes policiales, personal de bomberos y de Defensa Civil se dirigían al lugar para contener la estructura y poder retirar los restos de la carga tirada, ya eran varios los que se habían acercado al camión para desguazarlo. Y hubo un enfrentamiento con la Policía.
TENSIÓN EN MENDOZA: UN CAMIÓN LLENO DE CARNE VOLCÓ, LOS VECINOS INTENTARON SAQUEARLO Y FUERON REPRIMIDOS pic.twitter.com/QqKnRf3nVg
— Notienred (@notienred) September 22, 2025
La llegada de los agentes provocó momentos de alta tensión con la gente que quería llevarse la carne que ya había perdido la cadena de frío. Algunas de las personas reaccionaron de muy mala manera y mientras la policía intentaba vallar la zona, los atacaron con piedras.
Luego de que el sector quedó vallado, ciento de personas se agolparon en la zona y hubo forcejeos para acceder al lugar donde continuaba el camión con parte de la carga perdida. Por varios minutos, hubo piedras, gases y balas de goma en el lugar.