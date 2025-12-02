¿Volará a Paraná?: FlyBondi comprará 35 aviones nuevos y busca expandirse en la región
La aerolínea low cost Flybondi presentó un ambicioso plan de expansión de su flota, que contempla la incorporación de 35 nuevas aeronaves mediante una inversión de USD 1.700 millones. El proyecto apunta a potenciar su operación tanto en el mercado local como en el internacional, con especial foco en Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos.
Para avanzar con este crecimiento, la compañía firmó acuerdos con Airbus y Boeing. En el caso de Airbus, incorporará 15 unidades A220-300, con opción a sumar otras cinco. Estos aviones, con capacidad para 160 pasajeros, serán entregados entre 2027 y 2029. En paralelo, adquiere 10 Boeing 737 MAX 10, también con opción a cinco adicionales, modelo que puede transportar 240 pasajeros y que permitiría evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas, sin abandonar su filosofía low cost.
“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes”, afirmó el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, en un encuentro con periodistas.
Sana remarcó que, pese al crecimiento, Flybondi mantendrá tarifas competitivas: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.
Desde el accionariado, Leonardo Scatturice, Chairman y CEO de COC Global Enterprise, principal inversor de la empresa, celebró el anuncio: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Fortalece su capacidad operativa, impulsa miles de empleos y mejora la conectividad, dinamizando la economía. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.
Flybondi cambió recientemente de manos: en junio sumó la inversión de COC Global Enterprise, junto a Cartesian Capital Group LLC y otros inversores privados de Argentina y Europa. Según explicó Sana, COC Global Enterprise estará a cargo de la gestión financiera y liderará la ronda que permitirá ejecutar la inversión en un plazo de cinco años, aunque no se detalló si participarán bancos u otros fondos.
La aerolínea calificó este plan como un hito estratégico para su expansión en Argentina y nuevos mercados latinoamericanos, destacando a Paraguay como un punto “estratégico”. En el ámbito doméstico, el crecimiento irá más allá de Buenos Aires, con rutas como Córdoba–Asunción como ejemplo de nuevas oportunidades.
El proyecto busca consolidarse con aeronaves de última generación y alta eficiencia, combinando de manera equilibrada modelos de Airbus y Boeing.
Actualmente, Flybondi —que opera desde 2018— cuenta con 32 rutas (22 domésticas y 10 internacionales), conectando Argentina con Brasil, Paraguay y Perú. Tiene 1.500 empleados y ya transportó a 17 millones de pasajeros, de los cuales un 20% volaba por primera vez.
Su flota está compuesta por 14 Boeing 737-800 NG con 189 asientos y un Airbus A320 de 180 plazas. Opera en 16 destinos de cabotaje: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.