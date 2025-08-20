Volantazo de Alpine: contrató como nuevo ingeniero a Oliver Bray
En plena cuenta regresiva para el regreso de la Fórmula 1 tras el receso de mitad de temporada, la escudería Alpine pegó un volantazo de último momento y contrató como nuevo ingeniero a Oliver Bray, especialista en diseño mecánico con fecunda trayectoria en McLaren.
“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, anunció Bray en su perfil de Linkedin.
Su llegada a Alpine representa un movimiento relevante en el mercado de ingenieros de la F1, ya que el especialista proviene de McLaren, donde acumuló una trayectoria de ocho años como líder sénior de ingeniería en diseño. Su paso por el histórico equipo inglés le permitió consolidar una reputación como referente en la creación de soluciones técnicas avanzadas y en la gestión de equipos de alto rendimiento.
Bray, en McLaren, se encargó de coordinar proyectos clave y de impulsar la innovación en el desarrollo de componentes para los monoplazas de la escudería de Woking. Su experiencia puede resultar determinante en un equipo que tuvo fallas mecánicas en la transmisión que afectaron a Colapinto en España y Gran Bretaña, o los problemas con una pistola en las dos detenciones del bonaerense en Hungría.
Alpine confía en que la visión y el liderazgo de Bray contribuyan a elevar el rendimiento del equipo en las próximas temporadas, aprovechando su capacidad para formar y motivar a los integrantes del área técnica. ¿Podrá disfrutar algún cambio Colapinto con su llegada?…
La temporada se reanudará el viernes 29 de agosto, cuando los autos salgan a pista en el Autódromo de Zandvoort, para las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos.