Viviana Canosa estalló con Antonio Laje por agredir al electorado bonaerense: “Recordá que sos un acosador”
En el canal de stream Carnaval, Viviana Canosa rememoró su paso por A24 y cómo en los camarines había carteles acusando a Antonio Laje de acosar a las mujeres. Es que uno de los comunicadores predilectos de Javier Milei, no pudo soportar la humillante derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y se la agarró con los votantes.
A Canosa la irritó que Laje se pusiera en un pedestal y hablara desde una supuesta superioridad moral, pero no tanto por una cuestión política sino por sus calificaciones humanas cuando él ha sido acusado justamente sobre su ética y/o decencia.
Viviana Canosa acusó a Antonio Laje de acosador y le tiró un carpetazo: “Vos acosás minas, o no sé ahora que tu mujer te echó de tu casa” pic.twitter.com/OO5GY8VAgS
— TeleBizarra (@TeleBizarra) September 8, 2025
Durante su editorial en el programa de A24, Antonio Laje se refirió a los resultados de las recientes elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria se impuso por paliza. El conductor expresó su fuerte crítica: “Me parece patético esto, pero también es lo que se votó”, afirmó, y añadió: “Sobre todo en una provincia que está estallada”.
Laje prosiguió: “Era la elección para mandarle un mensaje al gobernador sobre su gestión espantosa, y le mandaron un mensaje que está haciendo una gestión bárbara”.
En este marco, el periodista cuestionó que los votantes hayan decidido “seguir eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años”.
“Después no se quejen, ahí tenés el resultado de La Matanza. Arrasaron. Lo vimos. Moreno lo mismo. La situación de las calles, bueno, lo venimos viendo habitualmente”, afirmó.
“No nos quejemos más cuando haya inseguridad, cuando no haya Policía, cuando te maten, porque acaban de votar”, concluyó en su cuestionados conceptos que se viralizaron rápidamente, y por los cuales recibió cuantiosas reprobaciones de todo calibre.
“Cuando yo trabajaba en A24, en las redacciones había carteles que decían Antonio Laje es un acosador. No es nada personal, pero yo defiendo a la mujeres que hicieron las denuncias, y en los medios lo bancan porque tienen mucha publicidad”
Canosa desnuda al verdadero Laje. https://t.co/8pJXW0V7UB pic.twitter.com/9BVn1M4Xrb
— El Prensero (@El_Prensero) September 9, 2025
Ahora, la conductora de Carnaval le recordó las denuncias de acoso que tuvo de sus compañeras de trabajo y cómo eran vox populi en A24.