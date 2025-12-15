Viví Paseo 25 de Mayo: un mix de comercio, cultura y gastronomía con un noble toque solidario
El viernes 19 de diciembre, desde las 18, se realizará el evento “Viví 25 de Mayo”, en su segunda edición, impulsado por los comerciantes de la zona, con el respaldo de la Municipalidad, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial de la ciudad. En distintos puntos se podrán donar golosinas destinadas a niños y niñas de 12 merenderos que tutela la Fundación Solidaria Mitre y la Fundación Crisálida.
Viví 25 de Mayo busca generar ventas y promover distintas dinámicas que motoricen la actividad comercial en un momento complejo para estas fiestas que se avecinan. Así, calle 25 de Mayo, entre Plaza 1° de Mayo e Yrigoyen, se convertirá en un paseo comercial, cultural y gastronómico.
El escenario principal se ubicará sobre calle Monte Caseros y 25 de Mayo, otro sobre 25 de Mayo (frente a Canal 9 Litoral) y el restante en 25 de Mayo e Yrigoyen. Sobre las tarimas actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado compañía folklórica litoraleña y la presentación de Roze y La Bersuit.
La actividad comercial y gastronómica se distribuirá sobre calle 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Yrigoyen, y Peatonal, entre España y Urquiza. Cada uno de los comercios de la zona aportará sus propuestas tales como promociones, sorteos, juegos, peloteros y decoraciones alusivas a la fecha.
Después de una primera edición con gran afluencia de público, este viernes se refuerza la oferta gastronómica y cultural, en aras de fortalecer la actividad comercial local.
Campaña solidaria
Nuevamente, el Paseo albergará un fin solidario. En distintos puntos se podrán donar golosinas que serán destinadas a niños y niñas de merenderos que tutela la Fundación Solidaria Mitre. Además, se dispondrá un stand de la Fundación Crisálida con souvenirs y distintas producciones.
“Estamos preparados un año más, para este evento que tendremos con horario extendido, promociones con precios tentadores para que la gente se sume a vivir una noche especial. Además, repetimos la iniciativa solidaria para asistir a merenderos”, comentó Julieta Toledo, organizadora de Paseo 25 de Mayo.
“La verdad que para nosotros es una ayuda enorme. Recibimos todo tipo de golosinas, en paquetes cerrados, para abastecer a más de 600 chicos. Por eso invitamos a la gente que viva el paseo, que ya fue un éxito, y que acompañe las propuestas solidarias”, comentó César Graf, médico representante de la Organización Solidaria Mitre y de Fundación Crisálida.