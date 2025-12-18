“Viví 25 de Mayo”: comercios abiertos, espectáculos y cortes de tránsito en el centro de Paraná
La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo “Viví 25 de Mayo”, una propuesta que se desarrollará este viernes desde las 19 horas en el centro de la ciudad, en el marco de las celebraciones de fin de año. La iniciativa combinará actividad comercial, gastronomía, espectáculos culturales y acciones recreativas, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.
Durante la jornada, los comercios de la avenida 25 de Mayo abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos, acompañados por música en vivo, intervenciones artísticas y una acción solidaria. La actividad se concentrará sobre avenida 25 de Mayo, entre la Peatonal San Martín e Hipólito Yrigoyen, y sobre la Peatonal San Martín, desde España hasta Urquiza, con propuestas pensadas para toda la familia y decoraciones alusivas a las fiestas.
La iniciativa surgió por impulso de los comerciantes de la histórica avenida 25 de Mayo y es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial, con el objetivo de potenciar el movimiento comercial y recreativo en el centro de la ciudad.
Organización del tránsito y cortes programados
Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, el municipio dispuso un operativo especial de tránsito. El paseo se extenderá desde las 19 del viernes 19 hasta las 2 de la madrugada del sábado 20, mientras que el desarme permitirá la liberación total de la circulación a partir de las 6 horas.
Excepción para estacionamientos privados
Se permitirá el ingreso a estacionamientos privados hasta las 20 horas del viernes 19, bajo las siguientes condiciones:
- Estacionamiento entre Monte Caseros y 9 de Julio: ingreso por calle 9 de Julio.
- Estacionamiento entre 9 de Julio y Belgrano: ingreso por calle 9 de Julio, que funcionará de manera excepcional con doble sentido de circulación.
Desvíos del transporte urbano de pasajeros
Con motivo de los cortes, las líneas del transporte urbano que habitualmente circulan por 25 de Mayo modificarán sus recorridos:
- Líneas D, F, G, H, 4 y 24: Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y recorrido habitual.
- Línea E: La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y recorrido habitual.
- Líneas 6 y 22: Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y recorrido habitual.
Estas líneas tendrán paradas alternativas en Urquiza y Corrientes, Urquiza e Illia y Urquiza y Pascual Palma.
Escenarios y propuestas culturales
La programación cultural contará con tres escenarios, ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a Canal 9 Litoral, y en 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, el Cuarteto de Saxos, intervenciones de flashmob, una pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado, y los shows de Roze y La Bersuit.
Corte total del tránsito vehicular
- Área de corte: avenida 25 de Mayo, entre Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.
- Corte parcial de 25 de Mayo: desde las 13 horas.
- Corte total de 25 de Mayo: desde las 16 horas.
- Corte de calles perpendiculares (9 de Julio, Belgrano e Illia): desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada del sábado 20.
- Cortes previos por armado de escenarios: jueves 18, de 18 a 21 horas, en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem.
Prohibición de estacionamiento
Quedará prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, entre Pellegrini e Yrigoyen, desde las 12 horas del viernes 19 hasta las 2 horas del sábado 20.