“¡Viva la Libertad C…..!”: El Gobierno limitará las audiencias por la Ley de Glaciares a solo 200 de más de 50.000 inscriptos
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares generó un intenso debate en la Cámara de Diputados, luego de que se determinara que solo una fracción mínima de los inscriptos podrá exponer en las audiencias públicas.
Más de 50.000 personas se registraron para participar de estas audiencias, pero únicamente unas 200 tendrán la oportunidad de hacerlo de manera directa. Esta decisión fue adoptada por el bloque oficialista en las comisiones encargadas del debate parlamentario.
El esquema de participación para las audiencias, programadas para el 25 y 26 de marzo, fue establecido mediante una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
Según el documento, el número de expositores será limitado tanto para las intervenciones presenciales como virtuales. Se prevé una primera jornada con exposiciones en forma presencial y una segunda con presentaciones a través de videoconferencia.
El esquema establece que alrededor de cien personas participarán de manera presencial el primer día, mientras que otras cien lo harán de forma virtual mediante la plataforma Zoom en la jornada siguiente. Los demás inscriptos no podrán tomar la palabra en las audiencias, debiendo enviar su postura por escrito o grabar un video de hasta cinco minutos que será incluido en el expediente legislativo.
La reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado, es impulsada por el Gobierno nacional y cuenta con el respaldo de varias provincias con actividad minera, las cuales buscan atraer inversiones en minerales como el litio y el cobre.
La norma vigente fue sancionada en 2010 y establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La ley prohíbe actividades que puedan afectar estas zonas, como la minería o la explotación hidrocarburífera.
La decisión de limitar la participación ha suscitado críticas desde diversos sectores políticos. Legisladores de bloques opositores como Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas han reclamado la ampliación de la cantidad de jornadas de audiencias para permitir más intervenciones.
Asimismo, organizaciones ambientales han manifestado su rechazo al esquema definido por las comisiones parlamentarias. Entidades como Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales argumentan que esta medida limita la participación ciudadana en un asunto de gran impacto ambiental. Desde estos espacios se recordó que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que las audiencias públicas deben asegurar la participación de la ciudadanía en temas de interés público.