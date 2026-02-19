Visa acordó la compra de Prisma y Newpay y ampliará su control sobre el sistema de pagos en Argentina
Tras varios meses de negociaciones, Visa anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, compañías que estaban en manos del fondo de inversión Advent International.
Con esta operación, la firma internacional pasará a controlar no solo el procesamiento de la mayoría de los pagos electrónicos del país, sino también la red de cajeros automáticos Banelco y el sistema de pago de servicios Pago Mis Cuentas.
“Esta adquisición estratégica subraya el compromiso de Visa de ofrecer a sus clientes capacidades y tecnologías avanzadas que aceleran la adopción de soluciones de pago innovadoras para consumidores y comercios en todo el país”, señaló la compañía en un comunicado.
El anuncio fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en su cuenta de X sostuvo: “Es una gran noticia para el sistema financiero, porque va a implicar un upgrade tecnológico importante. Además de ser una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, que ratifica la confianza que está inspirando nuestro presidente Javier Milei en el mundo empresarial”.
Una operación millonaria
El Grupo Advent había adquirido Prisma —históricamente propiedad de los principales bancos privados del país— entre 2019 y 2022. En una primera etapa pagó US$ 700 millones por el 51% de la compañía y luego desembolsó otros US$ 360 millones por el 49% restante.
Aunque el monto de la nueva transacción no fue informado oficialmente, fuentes del mercado estimaron que rondaría los US$ 1.500 millones y destacaron que sería la primera gran inversión estratégica de este tamaño durante la actual gestión nacional.
En Visa esperan completar la compra durante el primer trimestre de 2026.
Desde la compañía aclararon que Payway no forma parte de la operación y continuará bajo control de Advent, operando de manera independiente como adquirente de comercios.
Tecnología y modernización
Al cierre de la transacción, las plataformas de Prisma y Newpay se integrarán con la red global de Visa y sus servicios de valor agregado. La empresa anticipó que se acelerará la implementación de tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.
Según Visa, esto permitirá mejorar los servicios para emisores y aumentar la velocidad y seguridad para consumidores, ofreciendo procesamiento para cualquier marca de tarjeta operada por Prisma y todos los métodos de pago disponibles en Newpay.
“Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, afirmó Ryan McInerney, CEO global de la compañía.
Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, sostuvo: “Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país. Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”.
En la región, Visa ya realizó movimientos similares: en 2024 adquirió en Brasil la firma de procesamiento bancario Pismo por US$ 1.200 millones.
Del monopolio bancario a la venta internacional
Prisma nació de la fusión entre Visa Argentina y Banelco y durante años fue propiedad de 14 bancos privados, entre ellos Galicia, Santander, BBVA y Macro. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia acusó a las entidades de ejercer un monopolio de integración vertical a través de la compañía.
Como consecuencia, en 2017 los bancos fueron obligados a desprenderse del 100% de su participación accionaria. Allí ingresó Advent, una de las mayores firmas globales de capital privado, que completó la compra en dos etapas.
Tras la salida de los bancos, la empresa encaró un proceso de rebranding y modernización tecnológica para competir en un mercado con nuevos actores como Mercado Pago. En 2023, ya bajo control total de Advent, se reorganizó en tres unidades: Prisma Medios de Pago (procesamiento de tarjetas), Newpay (transferencias inmediatas, Red Banelco y PagoMisCuentas) y Payway (adquirencia y servicios a comercios), esta última fuera del acuerdo con Visa.