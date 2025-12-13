Virus Sincicial Respiratorio: El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que arranca el 2026 con la vacunación
El Ministerio de Salud de la Nación informó que el 12 de enero de 2026 comenzará en todo el país la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), con el objetivo de anticiparse a la circulación estacional del virus y proteger a los recién nacidos desde el nacimiento.
La medida fue comunicada a través de una circular oficial enviada a todas las jurisdicciones, en la que se detalla que las dosis ya se encuentran en el país y que la distribución a las provincias comenzará la próxima semana.
A quiénes está dirigida la vacunación
La campaña está destinada a personas gestantes que cursen entre las semanas 32 y 36 y 6 días de embarazo, con el fin de transferir inmunidad al bebé durante la gestación y garantizar protección durante los primeros meses de vida, el período de mayor vulnerabilidad.
Desde la cartera sanitaria aclararon que no se requiere orden médica para acceder a la vacuna y que solo es necesario presentar un certificado que acredite la semana de embarazo.
Un virus de alto impacto en lactantes
El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Su manifestación más frecuente es la bronquiolitis, aunque también se lo asocia con mayor riesgo de sibilancias recurrentes y con el desarrollo de asma a largo plazo.
Según destacaron desde el Ministerio de Salud, la vacunación materna en este período crítico del embarazo permite reducir de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida del bebé.
Inicio anticipado para reducir internaciones
La decisión de iniciar la estrategia en enero apunta a que la mayor cantidad posible de recién nacidos llegue protegida al inicio del aumento estacional de casos de VSR. Además, busca disminuir la presión sobre las guardias pediátricas y optimizar los recursos del sistema de salud, en un contexto de alta ocupación de camas de internación y terapia intensiva.
Este será el segundo año consecutivo en el que la vacunación contra el VSR se pone en marcha en enero. La estrategia aplicada en 2025 fue reconocida a nivel internacional, con más de 178.000 dosis administradas, una cobertura del 65% de la población objetivo y reducciones del 62% en hospitalizaciones y del 70% en ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses, según datos preliminares.