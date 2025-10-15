Virginia Gallardo viene metiendo mal la pata, las redes no perdonan y ella clama porque la entiendan
En los últimos días, Virginia Gallardo ha sido el blanco perfecto de variadas críticas en redes sociales, debido a sus declaraciones en diferentes medios donde, entre otras cosas, señaló que antes de que Javier Milei llegara al poder había 56 millones de pobres en la Argentina o que no tiene la capacidad suficiente para elaborar leyes, función para la que se candidatea.
Como era de esperarse, los internautas se burlaron de la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes, mientras que otros reflexionaron sobre si realmente entiende el rol que puede llegar a ocupar en caso de ser electa.
Ante las repercusiones por su equivocación, la exvedette salió al cruce de sus detractores y se defendió: “Mientras algunos ríen por un error, yo lloro por una realidad. Gracias por hacer viral mi mensaje. Dios es sabio… vence el mal con el bien”, comenzó indicando, dando a entender que las críticas fueron funcionales a su deseo de llegar a la gente.
“No sean tan obvios, eruditos. Ojalá enfocaran su energía en lo importante… la pobreza de nuestro país”, añadió.
Y aclaró: “Hablaba de PORCENTAJES. Perdón de nuevo al no darme cuenta. Gracias @radiosudamericana por la oportunidad y por supuesto a sus conductores Daniel Toledo y Laura Tribbia que aprecio y respeto hace tantos años”, cerró.
HONESTIDAD BRUTAL
La candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, Virgínia Gallardo, admitió públicamente en vivo por LN+ que no está preparada para el cargo y que lo suyo “no es hacer leyes”.#LaLibertadEstafa pic.twitter.com/gGVXPpsvVQ
— El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) October 14, 2025
En las últimas horas, otro video que protagoniza Virginia Gallardo recorrió las redes sociales, volviéndose viral y generando cuestionamientos sobre la idoneidad de la exvedette para ser diputada, dado que está postulada por La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
En medio de una entrevista televisiva para La Nación+, la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes explicó por qué decidió involucrarse en política: “Todo lo que tenga que apoyar en cuanto a Presupuesto 2026, con un 85% puesto en lo social, que es lo que a mí me interesa… Me meto con el gobierno de Javier, con La Libertad Avanza y por Corrientes porque creo que, si a Argentina le va bien, a Corrientes también le va a ir bien”.
Seguidamente, se refirió a las críticas que recibe por su reciente pasado en la farándula y, entre risas, banalizó el hecho de tener una profesión para ejercer como legisladora: “¿Qué condiciones te pide el Código para ser diputada? O sea, tener 25 años, ser residente de tu provincia, digo, no te pide un título. Y lo que yo sí digo es tener un título o una trayectoria política ha demostrado que no siempre es resultado de nada”.
Sin embargo, entre sus declaraciones, la que más llamó la atención fue la que hizo al ser consultada sobre si se sentía “idónea” o “preparada” para trabajar con normas: “Claramente, leyes no hago, pero sí involucrarme, estudiar y relacionarme con los mejores que puedan llevar adelante esa tarea. Tampoco voy a mentir, tampoco fui vedette, pero sí me siento capacitada en esto de la comunicación con la gente, en la llegada, en estar en contacto con ellos y poder representarlos de la mejor manera, concretamente, en Corrientes”.
Como era de esperarse, los dichos de Gallardo generaron oleadas de ironía o sarcasmo en redes sociales y muchos de los internautas preguntaron con mordacidad si la correntina realmente sabe para qué se está postulando.
♀️Virginia Gallardo, flamante candidata de Milei: “Yo quiero ser senadora, ¿me estás cargando? ganan 9 millones, no laburan y ENCIMA SE VENDEN” pic.twitter.com/169cnfRSza
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 18, 2025
Aunque otros recuerdan como se autopostuló en el mes de mayo, en plena Mesa de Mirtha Legrand, espetándole a Lilita Carrió: “Yo quiero ser senadora, ¿me estás cargando? ganan 9 millones, no laburan y ENCIMA SE VENDEN”…