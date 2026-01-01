Violento temporal en Córdoba: un muerto y numerosos destrozos
Una fuerte tormenta sorprendió este jueves a Córdoba, incluidas las zonas serranas y algunos sectores de la capital provincial. Hubo granizo del tamaño de pelotas de ping pong, potentes vientos y destrozos en autos y parques. Las ráfagas fueron tan fuertes que voltearon una cabina de peaje en el departamento de Colón y uno de los ocupantes murió.
En medio de una alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos, un temporal con caída de granizo avanzó desde las sierras y alcanzó a la ciudad de Córdoba durante las primeras horas de la siesta de este jueves, en el inicio del año 2026.
El fenómeno se originó en el Valle de Paravachasca y fue reportado inicialmente en localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente. En esas zonas se registró caída de piedra antes de que el sistema continuara su desplazamiento hacia la Capital.
⛈️ Impresionante tormenta con granizo qué se registró hace instantes en Córdoba capital. pic.twitter.com/v0sxEhPzVj
— Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) January 1, 2026
Ya en la ciudad de Córdoba, el granizo se hizo sentir en distintos barrios, tanto del sector sur como del norte (donde cayó en mayor tamaño).
El trágico episodio ocurrió a la altura de la Estación Juárez Celman, en la capital provincial, y ocurrió en el contexto de la intensa lluvia que se registró durante la tarde de este 1° de enero. La víctima, señaló el diario La Voz, es un supervisor de Caminos de las Sierras, de 61 años.
Después de una seguidilla de varios días de mucho calor, el fenómeno derivó en una significativa baja de la temperatura ya que, en algunos puntos, pasó de los 32 a los 28 grados en apenas unos 20 minutos. El fenómeno provocó destrozos materiales, anegamientos en las calles y reducción de la visibilidad.
Si bien varios regiones de la provincia estaban bajo un alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y veraneantes.
#Argentina Tremenda granizada en Córdoba: se reportan daños en vehículos estacionados en el Aeropuerto. Créditos de video a quien corresponda. pic.twitter.com/pZ4lyVULky
— Gonnet Digital (@MagazineGonnet) January 1, 2026
En redes sociales, algunos usuarios compartieron videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó muebles de plástico. Otro vecino difundió un video en el que se ve el parabrisas de un auto destrozado por la caída de una rama.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Córdoba y otras diez provincias del país. El aviso advierte por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevos fenómenos durante la jornada.