Violenta represión contra bancarios en Tucumán: Infantería arremetió contra delegados y trabajadores que reclamaban por maltrato laboral de una gerente
Delegados y trabajadores bancarios tucumanos fueron reprimidos a golpes por Infantería durante una protesta pacífica en Concepción, tras denunciar persecución laboral y maltrato en una sucursal del Banco Patagonia. El gremio declaró el estado de alerta y exige explicaciones inmediatas.
Un grave episodio de violencia institucional sacudió este viernes la ciudad de Concepción, en Tucumán. Delegados y trabajadores bancarios fueron reprimidos por efectivos de Infantería mientras realizaban una protesta pacífica frente a la sucursal del Banco Patagonia, en la que denunciaban persecución laboral y maltrato hacia empleados de la entidad.
La concentración había sido convocada para respaldar a trabajadores que, días atrás, acusaron a la gerente de la sucursal, María José Mansilla, de hostigamiento, maltrato y amenazas. Lejos de recibir respuestas o abrir un canal de diálogo, el operativo policial terminó en una violenta represión.
Delegadas y delegados del Banco Nación, Banco Macro, Banco Patagonia y representantes de la Comisión Directiva de La Bancaria Tucumán, entre ellos la secretaria general, Cecilia Sánchez Blas, fueron golpeados cuando intentaban dialogar con la entidad. Según testigos, no hubo provocación ni incidentes previos que justificaran la intervención desmedida.
Desde La Bancaria denunciaron la actuación policial con firmeza. “Esta represión es una provocación brutal y cobarde. Nos golpearon por defender a nuestros compañeros. No vamos a permitir ni una amenaza más”, expresaron tras los incidentes.
Las imágenes registradas en el lugar muestran empujones, golpes con escudos e insultos dirigidos a delegados y trabajadores que solo reclamaban condiciones laborales dignas.
El sindicato declaró el estado de alerta y reclamó explicaciones inmediatas a las autoridades del Banco Patagonia sobre el despliegue policial y la actitud asumida frente a las denuncias de su personal.
“No vamos a naturalizar la violencia institucional. Esto fue una brutal y desmedida represión”, remarcaron desde el gremio.