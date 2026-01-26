Violenta represión a estibadores en Concepción del Uruguay en medio de una conciliación obligatoria
Una manifestación de estibadores en el Puerto de Concepción del Uruguay derivó este lunes en un operativo policial con represión, detenciones y heridos, en el marco de un conflicto sindical que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). El episodio se produjo pese a que el Gobierno de Entre Ríos había dictado una conciliación obligatoria para encauzar la disputa laboral.
#URGENTE Represión y balas de goma contra trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay.— 0343 (@0343comar) January 26, 2026
Frigerio dictó la conciliación obligatoria pero el conflicto podría escalar a un paro nacional de portuarios.
La intervención de las fuerzas de seguridad dejó como saldo seis personas detenidas y efectivos policiales heridos, según confirmó el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, luego de los hechos registrados en la terminal portuaria.
El conflicto se originó a partir de reclamos por el reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, en un contexto donde los jornales de los estibadores entrerrianos se encuentran entre los más bajos del país, según denuncian los trabajadores.
Conciliación obligatoria y escalada de tensión
Tras la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 14.786. La medida alcanza tanto a Urcel Argentina S.A. como al SUPA del puerto local.
De acuerdo a la información oficial, la decisión fue adoptada para preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, luego de anuncios de medidas de fuerza y denuncias cruzadas entre las partes.
Durante el período de conciliación, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa y garantizar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias al personal involucrado. Además, se convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede de la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Paraná, con representantes con poder de decisión.
La versión del Gobierno provincial
En ese contexto, el ministro Roncaglia brindó su versión de los hechos a través de redes sociales, donde destacó la intervención de fuerzas provinciales y de la Prefectura Naval Argentina.
“Un barco debía cargar madera para llevar al exterior y un grupo de personas sindicalizadas, llegadas de distintos puntos del país, intentaron impedir el ingreso de camiones. A pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía, por lo que se restableció el orden y se dio cumplimiento a la manda judicial”, afirmó el funcionario, según consignó el medio Análisis.
En el mismo mensaje, Roncaglia remarcó que “el derecho constitucional a la protesta, que se respeta, no puede vulnerar otros derechos también contemplados en la Constitución Nacional”, y confirmó el saldo del operativo: “Seis detenidos y policías heridos”.
Cuestionamientos gremiales y clima de conflicto
Desde el SUPA Concepción del Uruguay cuestionaron el uso de la fuerza en un conflicto aún abierto, y reiteraron sus denuncias contra la empresa Urcel, a la que acusan de desconocer la legislación laboral argentina y de no reconocer a un sindicato legalmente constituido, con inscripción gremial vigente.
El episodio dejó expuesta la tensión existente entre el reclamo laboral, la intervención judicial y la respuesta del Estado, en un conflicto que, lejos de resolverse, continúa bajo la mirada atenta de los trabajadores portuarios y del arco sindical.
Fuente: El Entre Ríos, Análisis Digital
Video: @0343comar – X