Violenta explosión en un local gastronómico de Villaguay: cuatro heridos, tres con quemaduras graves
Una fuerte explosión sacudió este viernes por la noche un local gastronómico del centro de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, y dejó al menos cuatro personas heridas, tres de ellas con quemaduras de consideración, según confirmaron fuentes policiales a Elonce.
El siniestro se produjo en un comercio ubicado en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio, frente al cine Berisso, en plena zona céntrica de Villaguay.
Tras el estallido, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y personal municipal se desplegaron rápidamente para controlar la situación y asistir a las personas afectadas.
Como consecuencia del episodio, cuatro personas fueron trasladadas a un centro de salud local. De acuerdo con la información oficial, tres de ellas presentan quemaduras de consideración y evaluaban derivarlas a la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, la cuarta persona lesionada, una mujer de 29 años, se encuentra fuera de peligro, precisaron las fuentes consultadas.
Hasta el momento, no se informó si los afectados eran empleados del local, clientes o transeúntes que se encontraban circunstancialmente en la zona al momento del hecho.
El comercio siniestrado se encuentra en un sector neurálgico de la ciudad, lo que generó fuerte conmoción entre vecinos y personas que circulaban por el lugar.
Testigos que se encontraban en las inmediaciones describieron que el episodio estuvo acompañado por una detonación de gran intensidad. “Se escuchó una explosión muy grande”, graficó, por caso, Agencia del Día Villaguay, citando la palabra de quienes presenciaron la escena.
Luego del estruendo, se observaron llamaradas en el sector donde funciona el comercio, lo que obligó a un rápido accionar de los bomberos para evitar que el fuego se propagara.
Según las primeras informaciones, el origen del episodio estaría en el patio cervecero del restaurante, donde se desarrollaban tareas vinculadas a la cocina y había equipos conectados a garrafas de gas.
En ese contexto, trascendió que dos garrafas habrían explotado mientras se realizaban tareas de cocción, de acuerdo a lo publicado por el sitio delconoticiasvillaguay.
Sin embargo, las autoridades aclararon que las causas del siniestro aún no fueron establecidas de manera oficial y que todo permanece bajo investigación.
Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el lugar para extinguir el fuego y evitar su propagación hacia edificaciones linderas, tarea que lograron concretar después de varios minutos.
La Policía, por su parte, dispuso un perímetro de seguridad alrededor del comercio y restringió el acceso de peatones y vehículos para facilitar las tareas de emergencia y peritaje.
Según confirmaron al medio colega Elonce, las pericias se iniciarán a primera hora del sábado con el objetivo de determinar con precisión el origen y las circunstancias de la explosión.