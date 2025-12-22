Vince Zampella, uno de los creadores del famoso videojuego Call of Duty, falleció en un accidente de tránsito
Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego y cocreador de la franquicia Call of Duty, murió este domingo a los 55 años como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, en el estado de California. Su trayectoria estuvo marcada por el desarrollo de títulos icónicos como Apex Legends, Titanfall y las últimas entregas de Battlefield.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el siniestro se produjo alrededor de las 12.45, cuando Zampella viajaba junto a un acompañante a bordo de un Ferrari por la autopista Angeles Crest. Por causas que aún se investigan, el vehículo se desvió del camino e impactó contra una barrera de concreto.
Tras el choque, Zampella quedó atrapado dentro del automóvil, que rápidamente fue consumido por las llamas. La persona que lo acompañaba fue eyectada del vehículo y trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde también falleció horas más tarde.
Las autoridades indicaron que el auto involucrado era un Ferrari 296 GTS modelo 2026, un vehículo de alta gama capaz de superar los 800 caballos de fuerza, aunque hasta el momento no se determinaron las causas del accidente.
Zampella fue uno de los fundadores de Infinity Ward, junto a Jason West y Grant Collier, el estudio responsable de la creación de Call of Duty, una de las sagas bélicas más populares del mundo. En 2010, tras la adquisición de la desarrolladora por Activision, Zampella y West fueron despedidos y posteriormente fundaron Respawn Entertainment.
Desde ese nuevo estudio impulsó títulos de enorme impacto como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Además, desde 2021 estaba a cargo de la franquicia Battlefield, cuya sexta entrega, lanzada en 2025, logró un éxito sin precedentes, con siete millones de copias vendidas en apenas tres días.
La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en el ambiente gamer. Geoff Keighley, productor ejecutivo y anfitrión de The Game Awards, lo despidió con un mensaje en redes sociales en el que lo definió como “un titán de la industria de los videojuegos” y “una persona extraordinaria”.
“Fue un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario, con una habilidad poco común para detectar talento y darle libertad para crear”, expresó Keighley, quien también destacó que Zampella priorizaba siempre la experiencia de los jugadores, incluso dentro de grandes corporaciones.
“Creó algunos de los juegos más influyentes de nuestra época, y aun así sentía que lo mejor estaba por venir. Es devastador pensar que nunca podremos jugar ese próximo gran título”, concluyó.
Según datos citados por Variety, Call of Duty es una de las franquicias más exitosas de la historia del entretenimiento: se ubica como la tercera saga de videojuegos más vendida del mundo, detrás de Mario y Tetris, con más de 500 millones de copias comercializadas y alrededor de 100 millones de jugadores activos por mes.