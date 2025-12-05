Villarruel otorgó un bono extraordinario de 500 mil pesos para el personal del Senado
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el pago de un bono extraordinario de 500 mil pesos, por única vez, destinado a los empleados de la Cámara alta. La suma no será remunerativa ni bonificable, según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con la resolución a la que accedió esta agencia, el beneficio se percibirá en diciembre y alcanzará a quienes hayan cumplido tareas durante al menos seis meses en el transcurso del año, por lo que quedan excluidos quienes se encuentren en comisión o en uso de licencia.
El pago alcanzará al personal permanente, temporario y con regímenes especiales, según confirmaron desde el Senado.
El artículo 2 establece que no podrán cobrar los 500 mil pesos quienes “no hayan prestado servicios efectivos, como mínimo, durante seis meses en el presente ejercicio”, así como tampoco el personal “en calidad de adscripto, en comisión de servicios o en uso de licencia extraordinaria”.
La medida también precisa que el gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto del Senado.
En los fundamentos, Villarruel sostuvo que “es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa del personal legislativo y fortalecer el funcionamiento institucional, reconociendo que el bienestar del personal es esencial para la calidad y continuidad del servicio público parlamentario”.
Además, remarcó que el Senado está facultado para otorgar asignaciones extraordinarias o bonos de pago único ante circunstancias excepcionales o estacionales que afecten al personal, sin modificar la estructura remunerativa básica del régimen.
La resolución subraya también que los ahorros presupuestarios implementados durante el año permiten afrontar el pago del bono sin necesidad de recursos adicionales.