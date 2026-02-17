Villarruel cruzó a Lemoine y a sectores de LLA por las críticas a su viaje a La Rioja: “Catadores de ideologías”
Tras su visita a La Rioja, Victoria Villarruel volvió a expresarse en redes sociales para referirse a su paso por el noroeste del país y responder a los cuestionamientos que recibió por su encuentro con el gobernador peronista Ricardo Quintela. En medio de tensiones con sectores de La Libertad Avanza, la vicepresidenta calificó como “catadores de ideologías” a quienes —según sostuvo— la critican por sus recorridas institucionales.
Este fin de semana estuve recorriendo La Rioja, la 19° provincia desde que inicié mi mandato de vicepresidente.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 16, 2026
Visité desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos, priorizando mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos… pic.twitter.com/7SYEi07Xe8
En su publicación, la titular del Senado señaló que, con este viaje, ya visitó 19 provincias desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023. Detalló que durante esas recorridas conoció emprendimientos productivos y parques eólicos, con el objetivo de visibilizar “la cultura del esfuerzo colectivo” y las tradiciones que se transmiten de generación en generación.
Sin embargo, el mensaje tomó un tono más confrontativo cuando apuntó contra sus detractores. “Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos”, expresó.
Aunque no mencionó nombres, sus palabras llegaron luego de críticas desde el oficialismo. Entre ellas, las de la diputada Lilia Lemoine, quien sostuvo que los encuentros de Villarruel con mandatarios como Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora no le permitirían mejorar su imagen pública.
El sábado, Quintela recibió a la vicepresidenta en la gobernación riojana, en un encuentro del que también participaron los senadores Florencia López y Fernando Rejal. La fotografía conjunta fue el disparador de múltiples cuestionamientos en redes sociales.
Por la noche, la compañera de fórmula del presidente Javier Milei asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya, una de las celebraciones más representativas de la provincia. Allí vivió un momento incómodo cuando el cantante Ramiro González cuestionó su presencia y la calificó de “negacionista”.
Pese a la controversia, Villarruel reafirmó que su objetivo es visibilizar el trabajo y la producción local. Agradeció además la hospitalidad del pueblo riojano y destacó la importancia de impulsar el desarrollo en las provincias.