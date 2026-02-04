Villaguay sufre el incendio en un bosque nativo de Estancia El Durazno
El fuego devastó un importante sector de bosque que, en 2025, estuvo en medio de un litigio judicial por el avance de un desmonte ilegal en campos ubicados en Mojones Norte y Mojones Sur. El siniestro se produjo en un área muy cerrada de estancia El Durazno que perteneció a la bodega Salentein Argentina BV y luego a la inmobiliaria y ganadera SYS SA de la ciudad de Viale.
Ambas firmas fueron halladas “responsables del Daño Ambiental ocasionado al Bosque Nativo” y se les ordenó el cese de las talas. Ahora, un incendio de importantes dimensiones se detectó en el mismo lugar, lo cual demandó el uso de medios aéreos. Al cierre de la jornada, el director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, informó a ERA Verde que las llamas estaban controladas. Resta reconocer el impacto, aunque el deterioro ecosistémico es importante. El funcionario adelantó que se harán peritajes y posibles actas de infracción a los responsables del predio. Focos de menores dimensiones también se registraron frente en Victoria, frente a Rosario, y en Concordia.
“Estamos con varias emergencias ígneas” en la provincia, comentó en diálogo con ERA Verde el director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, quien reveló que por uno de los casos más graves se solicitó medios aéreos para controlar las llamas. Se trata del incendio que se desató en estancia El Durazno, en el departamento Villaguay. Es el mismo establecimiento que estuvo involucrado en una causa judicial por desmonte cuya denuncia impulsó la Fundación Cauce.
En este mismo lugar, en estancia “El Durazno”, este martes 3 de febrero se presentaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alcaraz, Hasenkamp, Bovril y María Grande quienes, junto con brigadistas provinciales se abocaron a sofocar un incendio en una zona inaccesible para la movilidad de autobombas y personal de bomberos “porque el monte es muy cerrado”, señaló Aceñolaza a ERA Verde. Esta situación demandó que se requiera un avión hidrante asentado en Mercedes, provincia de Corrientes.
En la noche de este martes, luego de varias pasadas con el avión, las llamas fueron controladas. Quedó una guardia de cenizas a cargo de bomberos locales y restaba realizar el cálculo de la superficie quemada, aunque se adelantó que el “daño ambiental muy grande”. El avión hidrante por lo pronto aterrizó en Concordia para eventualmente asistir ahí un foco, tras lo cual regresará a su base en Corrientes.
Por otro lado, Aceñolaza comentó que hay otro foco que está siendo monitoreado frente a la ciudad de Rosario y en Concordia. “Estos siniestros hacen propicio reiterar la necesidad de extremar las precauciones sobre el manejo del fuego, recordar que está prohibidas las quemas al menos hasta que pase el mes de febrero que es un período crítico. Este tipo de situaciones demanda un gasto de recursos y se expone a un riesgo muy grande al personal del Estado y la gente que atiende las emergencias. Se ha determinado que en casos significativos como estos se realice el acta de infracción correspondiente que llegarán en su momento a los propietarios”, apuntó sobre las responsabilidades.
Fotos e imágenes: Áreas Naturales Protegidas
Fuente: Redacción de ERA Verde.-