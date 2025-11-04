Villaguay fue sede del encuentro provincial de direcciones departamentales de escuelas
Con la participación de más de 100 referentes educativos, se desarrolló en Villaguay un encuentro provincial de trabajo convocado por el Consejo General de Educación (CGE), con el propósito de fortalecer la gestión institucional y potenciar la articulación entre los equipos territoriales y el organismo central.
La jornada estuvo encabezada por la presidente del CGE, Alicia Fregonese, quien compartió las mesas de trabajo junto a equipos técnicos y directivos. Participaron representantes de toda la provincia, entre ellos los coordinadores ESI-Pasec, responsables contables y funcionarios de distintas áreas del organismo.
“Estos espacios son fundamentales para escuchar, dialogar y pensar juntos cómo mejorar nuestros procesos. Desde el Consejo General de Educación queremos estar cada vez más cerca de los equipos y del territorio”, destacó Fregonese durante la apertura.
Asimismo, subrayó que “la educación se construye colectivamente”, y valoró que estas instancias “permiten fortalecer los lazos entre las direcciones departamentales y el organismo central, promoviendo una gestión más eficiente y colaborativa”.
El encuentro fue organizado por la Coordinación de Direcciones Departamentales, la Dirección General de Planeamiento y la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay, con la participación de la Coordinación de Educación Sexual Integral (ESI) – Pasec, la Dirección General de Finanzas y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
Tras la apertura, las actividades se desarrollaron en tres mesas de trabajo con agendas específicas orientadas a mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y articulación interinstitucional.
Uno de los ejes destacados fue la coordinación con la Secretaría de Trabajo, donde se abordaron temas vinculados a licencias médicas y auditorías, con el objetivo de implementar estrategias conjuntas que agilicen los procedimientos y optimicen la gestión.
El encuentro se enmarca en la agenda de trabajo territorial que el CGE impulsa en toda la provincia, con el fin de fortalecer el vínculo entre las políticas educativas y su aplicación en el territorio.