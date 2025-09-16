Villaguay fortalece la seguridad con nueva tecnología de monitoreo
El jefe de Policía, Claudio González, junto al intendente Adrián Fuertes y al jefe departamental Cristian Reisenauer, recorrió la Sala de Monitoreo de la Jefatura Departamental Villaguay, donde supervisó el funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad, recientemente actualizado con nuevo equipamiento tecnológico.
Herramienta clave para la prevención
La sala de monitoreo se consolida como un instrumento fundamental en la prevención, control y respuesta ante situaciones que afectan a la comunidad, reforzando la coordinación entre las fuerzas de seguridad, el municipio y los vecinos.
Inversión y equipamiento
Con una inversión de 18 millones de pesos, gestionada de manera conjunta entre la Municipalidad de Villaguay y la Policía de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se incorporaron:
- Cámaras de videovigilancia
- Cámaras con reconocimiento de patentes
- Gabinetes y consola central de monitoreo
El nuevo sistema permitirá optimizar el control urbano y fortalecer la prevención del delito en la ciudad.
Compromiso con la comunidad
La actualización tecnológica representa un avance importante en la capacidad operativa de la fuerza y reafirma el compromiso de las autoridades de trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos de Villaguay.