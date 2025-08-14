Villa Libertador San Martín se prepara para la 37° edición de la media Maratón de la Salud
La 37° media Maratón de la Salud se correrá el domingo 14 de septiembre en Villa Libertador San Martín y fue presentada oficialmente en Paraná por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en el marco de su apoyo a eventos que integran el calendario turístico provincial.
La actividad se realizó bajo la modalidad showroom y contó con la presencia del director General de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el secretario de Gobierno de Villa Libertador San Martín, Darío Krapp; el secretario de Deportes, Claudio Dial; y representantes del comité organizador.
La competencia tendrá su largada a las 8 horas desde Avenida 25 de Mayo y Sarmiento, con la participación estimada de 800 corredores. Se ofrecerán recorridos de 21, 10 y 5 kilómetros, además de carreras infantiles y un trekking familiar. El circuito alternará tramos de asfalto y ripio, sumando un desafío especial para atletas de distintos niveles.
Bel resaltó: “Estamos muy contentos de presentar la edición número 37 de la media Maratón de la Salud en un destino que es emblema del turismo de salud. Este evento conjuga turismo, salud y deporte. Apostamos a este tipo de propuestas para mejorar la distribución del ingreso de turistas y la ocupación hotelera”.
En tanto, Krapp destacó: “Es la manera de que desde el municipio nos apoyemos en el privado y en el Gobierno provincial para dejar la mejor imagen en un evento que nos llena de orgullo. Tiene que ver con nuestros valores y principios, por eso se suma tanta gente, no sólo de la ciudad sino de la zona”.
Por su parte, Dial subrayó la gran convocatoria y el atractivo del recorrido, mientras que la integrante del equipo organizador, Lucrecia Castro, remarcó el carácter integrador de la competencia, que atrae tanto a atletas como a familias.
La media Maratón de la Salud es uno de los eventos más tradicionales del calendario atlético entrerriano, fomentando hábitos saludables y generando un impacto positivo en el turismo local.