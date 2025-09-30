Villa Elisa representó a Entre Ríos en el conversatorio de ONU Turismo por Best Tourism Villages 2025
La ciudad termal de Villa Elisa participó en el espacio organizado en el auditorio Elegí Argentina, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), como uno de los ocho destinos argentinos candidatos al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañó la participación entrerriana en este conversatorio nacional, donde se valoró el trabajo de los destinos seleccionados que aspiran a integrar la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo.
Durante la actividad, el director de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni, destacó “el impacto real y positivo que tiene este reconocimiento en cada uno de los pueblos involucrados” y agregó: “es un orgullo poder acompañar a destinos que trabajan con tanta convicción y compromiso en la consolidación de su desarrollo turístico”.
En representación de Villa Elisa, el director de Turismo, Alejo Taffarel, afirmó: “Lo que nos llevó a aplicar tiene que ver con seguir posicionando a Villa Elisa en el turismo nacional. Esto valida el trabajo de muchas personas que han hecho de la ciudad lo que es”. También subrayó que el proceso permitió un análisis profundo del destino, brindando insumos valiosos para la continuidad de las políticas públicas. “Fue fundamental el trabajo colaborativo y la posibilidad de vincularnos, siempre con la idea de enorgullecer a toda la ciudad”, agregó.
Taffarel remarcó que Villa Elisa merece ser seleccionada porque “es el ejemplo claro de que cuando todas las partes se juntan y colaboran —comunidad, sector público y privado— se puede generar un importante desarrollo. Ese esfuerzo sostenido es el gran valor de Villa Elisa”.
El conversatorio contó con el acompañamiento del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; y referentes del termalismo de la localidad.
En la edición 2025, Villa Elisa comparte candidatura con Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta), Famatina (La Rioja), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), Uspallata (Mendoza) y Saldungaray (Buenos Aires). La ceremonia de premiación internacional tendrá lugar el 17 de octubre en China, donde se darán a conocer los pueblos reconocidos por ONU Turismo como referentes de buenas prácticas en desarrollo turístico sostenible.