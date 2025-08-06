Villa Elisa recibió el certificado que la acredita como candidata a “Best Tourism Village 2025”
Villa Elisa fue el escenario de una emotiva jornada que celebró su nominación como candidata argentina al programa internacional “Best Tourism Villages 2025”, una de las distinciones más relevantes del turismo rural a nivel global, impulsada por ONU Turismo.
El acto central se llevó a cabo en el Salón Heraldo Peragallo, donde se entregó a la intendenta Susana Lambert el diploma oficial que certifica a la ciudad como una de las ocho localidades seleccionadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para representar al país en la edición 2025 de esta iniciativa mundial.
Participaron del evento el director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director de Turismo local, Alejo Taffarel, autoridades locales, referentes del sector y vecinos. Como parte de la actividad, la comitiva recorrió atractivos turísticos representativos de la zona, como los almacenes de campo Francou y Don Leandro, el Museo Estancia El Porvenir y el parque Termas Villa Elisa.
Durante el acto se proyectó el video institucional de la candidatura y se destacó la importancia de esta postulación para el desarrollo turístico regional.
El secretario Jorge Satto expresó:
“Vivimos una jornada muy especial en Villa Elisa, una ciudad que hoy representa con orgullo el modelo de turismo y gestión participativa que impulsamos en Entre Ríos. Celebramos su nominación como Best Tourism Village, una distinción que reconoce no solo sus atractivos, sino también su estilo de gobernanza basado en la articulación público-privada y el compromiso colectivo enmarcado en el concepto de microrregión”.
Agregó además que “desde nuestra Secretaría y el Gobierno Provincial, entendemos que este premio no es solo para una gestión, sino para toda una comunidad que construye día a día un turismo sostenible, inclusivo y con identidad propia”.
Villa Elisa forma parte de la Microrregión Tierra de Palmares y fue destacada por su identidad rural, su compromiso con la conservación del entorno, la articulación local en la gestión turística, la calidad de sus servicios termales y la puesta en valor de productos, sabores y tradiciones autóctonas.
¿Qué es Best Tourism Village?
Desde 2021, la Organización Mundial del Turismo (OMT) promueve la iniciativa Best Tourism Villages, que busca identificar y distinguir a los pueblos rurales que se destacan por su belleza, riqueza cultural y compromiso con la sostenibilidad, colocándolos como destinos turísticos de calidad internacional.
Este es el segundo año consecutivo que Entre Ríos logra representación en esta convocatoria global. En 2024, el seleccionado fue Urdinarrain, mientras que en esta nueva edición Villa Elisa se suma a una nómina de ocho pueblos elegidos a nivel nacional: Carlos Pellegrini (Corrientes), Famatina (La Rioja), Maimará (Jujuy), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta) y Uspallata (Mendoza).
Las distinciones internacionales serán anunciadas a partir de octubre de 2025.