Villa Clara y el Gobierno de Entre Ríos trabajan en la gestión de residuos
Con el objetivo de reformar el sistema actual de tratamiento de residuos, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el municipio de Villa Clara llevaron a cabo una jornada de diagnóstico territorial y recorrida técnica.
El encuentro se enfocó en la voluntad de la gestión local de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión y tratamiento, que permita el saneamiento progresivo del actual predio de disposición final y la implementación de una planta de reciclaje adaptada a las necesidades de la comunidad.
La delegación provincial, liderada por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, y el director de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez, fue recibida por el presidente municipal, Luis Guy, y el secretario de Gobierno, Matías Cattaneo. Durante la visita al predio de disposición final, conocido como “basural”, las autoridades intercambiaron criterios técnicos sobre la operatividad necesaria para iniciar una transición hacia un modelo de economía circular.
En este sentido, Hojman subrayó la importancia de la planificación previa en estos proyectos: “Acompañamos la decisión del municipio de revisar integralmente su política de residuos. Nuestro rol en esta etapa es estrictamente técnico: asesorar en la evaluación de sitios potenciales y en el diseño de un sistema que garantice la sostenibilidad a largo plazo, asegurando que cada paso que se dé cumpla con la normativa ambiental vigente”.
Por su parte, Guy expresó la prioridad que representa este tema para su gestión: “La situación actual del predio es una seria preocupación para este municipio. Nuestra voluntad es dar vuelta la página y empezar de cero con una gestión de residuos que sea eficiente y respetuosa con el ambiente. Por eso, hemos solicitado este acompañamiento técnico a la provincia para evaluar desde cero, tanto la locación más adecuada para una eventual reubicación como el sistema de gestión que mejor se adapte a Villa Clara”.