Villa Clara fue sede de la reunión anual de la Coprotur con 31 destinos turísticos entrerrianos
La Gobierno de Entre Ríos avanza en la promoción del turismo a través de la segunda reunión anual de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), realizada en Villa Clara con la participación de 31 destinos turísticos de nueve microrregiones. El encuentro convocó a funcionarios provinciales, legisladores y representantes municipales para definir estrategias de promoción, programas y propuestas de cara a la próxima temporada.
El intendente de Villa Clara, Luis Guy, dio la bienvenida y expresó: “Es un día muy importante para nuestra comunidad. Por primera vez Villa Clara es sede de este encuentro. Recibir a más de 40 funcionarios nos trae la posibilidad de mostrar y dar a conocer nuestro pueblo”.
La mesa de trabajo estuvo encabezada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el director general, Sebastián Bel, junto a las diputadas provinciales Mariana Bentos y Susana Pérez; el secretario de Gobierno local, Matías Cattaneo; y el asesor de Turismo, Daniel Villalba.
En su intervención, Satto remarcó la importancia de fortalecer herramientas colectivas para ampliar la llegada a nuevos públicos: “Hoy el mercado demanda estructuras de promoción, beneficios para llegar a los clientes. Pasaporte Entre Ríos es una muy buena herramienta que tenemos que seguir potenciando en conjunto. Los esfuerzos particulares sumados en un mismo instrumento amplían las posibilidades de llegar al público destinatario”.
Temas tratados en la reunión
- Consolidación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).
- Participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025) en el sector Litoral y en el exterior de La Rural junto a Flecha Bus y los Carnavales Entrerrianos.
- Organización de caravanas promocionales hacia Rosario y Córdoba.
- Planificación del lanzamiento de la Temporada de Verano 2026.
Asimismo, la asesora Paula Durán expuso sobre las consultorías estratégicas en bienestar, enoturismo, almacenes de campo y turismo cannábico; además de cambios en la normativa de Turismo Activo. El director de Competitividad, Martín Lima, presentó el nuevo sistema de homologación de alojamientos y la prueba piloto del Observatorio Económico de Turismo. En tanto, el coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario, informó sobre los avances en la conformación de las 10 microrregiones y presentó un mapa actualizado.
Participaron delegaciones de ciudades como Villaguay, Maciá, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Santa Elena, La Paz, Victoria, Ramírez, Colón, San José, Concordia, Federación, Concepción del Uruguay, Paraná, entre otras.
La jornada incluyó además la presencia de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios de la Escuela Normal de Colón, quienes participaron como parte de sus prácticas profesionalizantes y compartieron instancias de intercambio con los referentes turísticos.